- Atacul lansat de Hamas asupra Israelului la 7 octombrie a prins Uniunea Europeana pe picior greșit. Divizați, liderii europeni nu au gasit un raspuns comun la aceasta criza. Dimpotriva, Statele Unite și-au declarat imediat sprijinul pentru israelieni, insuși Joe Biden merge in Israel – un gest de solidaritate,…

- Hamas a facut publica prima filmare cu o ostatica din Israel. In imaginile video apare o tanara care are o rana la mana. Aceasta spune ca este ingrijita și ca primește medicamente. Ostatica ar avea și cetațenie franceza. Gruparea terorista Hamas a publicat luni primul videoclip in care apare unul dintre…

- Atacul violent al Hamas in Israel, care a facut victime nevinovate din civilii gasiți in cale - la un festival de muzica, pe strada, in casele lor - a dus inevitabil la raspunsul statului Israel sub forma unei operațiuni militare pe scara larga.

- SUA se tem de o escaladare a razboiului si de perspectiva ca Iranul sa devina 'implicat direct'Statele Unite se tem de o escaladare a razboiului dintre Israel si Hamas si de perspectiva unei implicari directe a Iranului, a declarat duminica la CBS News consilierul pentru securitate nationala al Casei…

- Serhiy Marchenko, ministrul Finanțelor de la Kiev, a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca Ucrainei ii este tot mai greu sa obțina sprijin financiar din partea aliaților internaționali in contextul in care razboiul se prelungește, principalele țari donatoare se pregatesc sa organizeze diverse…

- Dincolo de spectacolul mediatic afișat in aceste zile de armata lui Netanyahu, in Israel se da o alta batalie, cu mult mai importanta decat contraofensiva impotriva palestinienilor. Nu știm cata acuratețe zace in știrea aruncata de agenția de presa iraniana Tasnim, dar potrivit surselor de la Teheran…

- SUA considera ca Iranul este complice la atacul Hamas asupra Israelului, deși nu are dovezi directe care sa-l lege de militanți. Acest lucru a fost declarat in direct, la postul de televiziune MSNBC, de coordonatorul Consiliului de Securitate Naționala pe probleme de comunicare strategica, purtatorul…

- Legitimat la Hapoel Beer Sheva, mijlocașul Antonio Sefer (23 de ani) este afectat puternic de situația din Israel, unde organizația palestiniana Hamas a lansat un atac militar, lansand peste 5.000 de rachete la primele ore ale dimineții. Jucatorii straini din Israel au primit interdicție din partea…