Stiri pe aceeasi tema

- In 30 de ani, Ana Furtuna, din orașul Drochia, a fost asistenta parentala profesionista pentru 28 de copii. Cand au aflat ca nu vor putea fi parinți biologici, soții Furtuna au adus acasa de la orfelinatul din Cupcini primii șapte copii. Pe masura ce aceștia au crescut, au luat și alții, purtandu-le…

- Pe Cristina Ciobanașu o vedeți in continuare in serialul ”Adela”, pe Netflix, dar și la TV, la Happy Channel, unde prezinta emisiunea Happy Cafe, alaturi de Vlad Gherman și Andreea Ibacka. La 26 de ani, Cristina Ciobanașu și-a pastrat o inocența și o naturalețe care o fac atat de speciala. Are o relație…

- In seara zilei de 15 iulie 2023, in jurul orei 20,35, polițiștii din Sebeș au fost sesizați de o femeie de 35 de ani, din Teiuș, care locuiește pe raza Municipiului Sebeș, cu privire la faptul ca soțul sau, de care este desparțita, se manifesta violent. Din primele cercetari efectuate de polițiști,…

- Nicoleta spune ca soțul sau și-ar dori ca fiul lor in varsta de doi ani sa ramana in grija lui, dupa ce femeia a depus actele pentru divorț. Fostul partener nu ar fi acceptat ca s-au desparțit și ar fi incercat sa se razbune pe ea, prin incercand sa ii ia copilul.

- O femeie originara din Republica Moldova a fost impușcata mortal de soțul sau, dupa care, acesta și-a pus capat zilelor. Cadavrele au fost gasite de fiul lor de 16 ani. Dubla tragedie a avut loc luni dupa-amiaza, in Rimini, in casa in care cei trei locuiau. Baiatul in varsta de 16 ani se intorcea acasa…

- Bianca Turetsky, in varsta de 43 de ani, și Dr. Peter Bach, in varsta de 58 de ani, s-au casatorit in septembrie 2021 și, ulterior, și-au surprins prietenii și familia prin faptul ca au decis sa locuiasca in case separate, scrie The New York Post, citat de stirileprotv.ro. Turetsky, o autoare de best-selleruri,…

- Robert De Niro a incercat, duminica, intr-o conferinta de presa la Festivalul de Film de la Cannes, dar nu a putut sa evite sa mentioneze numele lui Donald Trump, pe care l-a comparat cu personajul machiavelic pe care il interpreteaza in filmul "Killers of the Flower Moon".In acest lungmetraj al…