Sălile de sport și fitness SE ÎNCHID în Cluj-Napoca! Clujenii vor face sport la bazele sportive sau acasă

Una dintre noile masuri decise seara trecuta, 25 martie, de Comitetul Național pentru Situații de Urgența este suspendarea activitații în sali de sport și fitness în localitațile care depașesc incidența de 4 cazuri la 1.000 de locuitori.

Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare de 6,7 cazuri de COVID-19 la 1.000 de locuitori, astfel, clujenii vor fi nevoiți sa faca mișcare la bazele sportive sau de acasa. Masura va fi ridicata doar dupa ce rata de incidența scade sub 3,5 cazuri la 1.000 de locuitori:

… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea salilor de sport și fitness se suspenda in localitațile unde rata de infectare cu Covid-19 este mai mare de 4 cazuri la mia de locuitori, masura incetand atunci cand incidența scade sub 3,5, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat. In contextul pandemiei de Covid-19, Comitetul pentru Situații…

- Secretarul de stat Raed Arafat a prezentat joi, 25 martie, noile restricții adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Potrivit Hotararii nr. 20 din 2021 a fost introdusa carantina de noapte, dupa ora 20.00, in localitațile cu rata de infecții cu coronavirus mai mare de 4 cazuri și peste…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a discutat mai multe restricții suplimentare la nivelul intregii țari. Acestea sunt scenarii de lucru și se pot modifica pe parcursul acestei ședințe. Cea mai importanta masura discutata este interdicția parasirii localitații daca in respectiva localitate…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus, in ședința de joi, interzicerea parasirii locuinței dupa ora 20:00, pe tot parcursul saptamanii, in localitațile unde incidența depașește rata...

- Rata de incidența in București a urcat la 3,12 infectari la mie #covid Rata de incidența în București a urcat azi la 3,12 cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, fața de 3,05 în ziua precedenta, când capitala intrat în zona roșie, a anunțat Grupul de Comunicare…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis in aceasta seara ca școlile sa ramana deschise in localitațile in care rata de infectare cu noul coronavirus este sub 6 raportat la mia de locuitori.

- Decizia a fost luata, luni, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud si va intra in vigoare de a doua zi, potrivit anuntului facut de Institutia Prefectului pe Facebook.Operatorii economici din domeniul HORECA, precum si salile de jocuri de noroc si cinematografele din…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova anunta, luni, ca incidenta cazurilor de COVID-19 a scazut sub 3 la mie in mai multe localitati, printre care Ploiesti, Campina, Azuga, Busteni, Sinaia. „Pentru UAT-urile unde rata de incidenta este intre 1,5-3/1.000 de locuitori, sunt in vigoare…