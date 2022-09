Salariul minim brut crește în 2023, dar tot rămâne unul dintre cele mai mici din UE ​Salariul minim brut ar putea crește la 3.000 de lei de la 1 ianuarie 2023, fața de 2.550 cat este in prezent. Chiar și așa Romania ramane pe ultimele locuri in clasamentul european al veniturilor minime. In acest moment, Romania are al treilea cel mai mic salariu minim brut din UE, doar peste Letonia și Bulgaria. Un salariu minim brut de 3.000 de lei, chiar și acum, ar pune țara noastra pe al al cincilea loc de jos in sus in topul european. Insa veniturile minime au crescut in semestrul al doilea in mai multe țari, potrivit datelor Eurostat, ceea ce inseamna ca sansele Romaniei de a avansa in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

