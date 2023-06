Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Șofer din Alba, implicat intr-un accident rutier grav in Targu Jiu: Doua persoane au ajuns la SPITAL FOTO| Șofer din Alba, implicat intr-un accident rutier grav in Targu Jiu: Doua persoane au ajuns la SPITAL Un accident rutier grav a avut loc in cursul zilei de marți, 9 mai, pe centura Municipiului…

- Salariu mediu in Alba, in februarie, mai mare cu peste 16% decat in 2022: Aproape 99.000 de angajați sunt inregistrați in județ Salariu mediu in Alba, in februarie, mai mare cu peste 16% decat in 2022: Aproape 99.000 de angajați sunt inregistrați in județ Efectivul de salariati inregistrat in judetul…

- Patru tineri cu varste cuprinse intre 14 si 20 de ani sunt acuzati ca in noaptea de vineri spre sambata au agresat fizic mai multi tineri, in municipiului Bistrita, pe care i-au si amenintat cu un pistol cu bile si cu o arma alba, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud.

- Aflam de la Direcția Județeana de Statistica faptul ca efectivul salariatilor estimat la finele lunii februarie 2023 in Arges a fost de 160.074 de persoane, in creștere cu 415 persoane (+0,3%) fata de efectivul salariatilor de la sfarșitul lunii ianuarie 2023. Diferența in plus s-a manifestat cu aceeași…

- Nu s-a invațat minte de prima data: Un șofer din județul Alba a fost prins de polițiști transportand persoane ilegal, de 2 ORI INTR-O LUNA Nu s-a invațat minte de prima data: Un șofer din județul Alba a fost prins de polițiști transportand persoane ilegal, de 2 ORI INTR-O LUNA Un barbat din Poiana Vadului…

- Care a fost salariul mediu net, in Alba, in ianuarie 2023: Numarul de angajați, in creștere fața de luna precedenta Care a fost salariul mediu net, in Alba, in ianuarie 2023: Numarul de angajați, in creștere fața de luna precedenta Efectivul de salariati inregistrat in judetul Alba la sfarsitul lunii…

- Intrebat cum se va crea un echilibru in legea salarizarii in condițiile in care din ce in ce mai mulți angajați de la stat primesc venituri mai mari, Marius Budai a raaspuns: „Parlamentul este cel care ia deciziile”.„Parlamentul este suveran și Executivul face ce spune Parlamentul. Deci nu putem noi…

- Care a fost salariul mediu net, in Alba, in decembrie 2022: Numarul de angajați, in scadere fața de luna precedenta Care a fost salariul mediu net, in Alba, in decembrie 2022: Numarul de angajați, in scadere fața de luna precedenta Efectivul de salariati inregistrat in judetul Alba la sfarsitul lunii…