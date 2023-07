Salarii mai mari pentru angajați de la 1 august. Cei care lucreaza in acest domeniu ajung sa primeasca chiar și 500 de lei in plus Pentru cei care nu știu, Executivul a aprobat majorari salariale, de la 1 august, pentru personalul de specialitate medico-sanitar angajat cu timp parțial care efectueaza garzi și pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar-sanitar care asigura asistența medicala. In ceea ce privește sursa de finanțare pentru aceste creșteri de salarii va fi Fondul Național Unic de Sanatate, si nu bugetele instituțiilor medicale. “Onoram promisiunea facuta sistemului…