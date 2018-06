Stiri pe aceeasi tema

- Sala Unirii a Consiliului Judetean Dambovita a gazduit o intalnire de lucru, pe tema sistemului de energie electrica din Judetul Dambovita. Principalele subiecte abordate au vizat aspecte privind buna gestionare a infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.…

- Duminica, Ghița, ”vedeta” orașului Alba Iulia, a fost surprins din nou in imagini, plimbandu-se pe mijlocul drumului, printre mașini. Situația a fost prezentata de atatea ori in ultima vreme, incat nu mai are nevoie de nicio descriere. Putem insa concluziona: albaiulienii sunt cu ochii pe porcul Ghița,…

- Sala Unirii din Alba Iulia, locul in care, in 1918, a fost proclamata Unirea Transilvaniei cu Romania, nu va mai putea fi vizitata de catre public in urmatoarele luni, urmand sa fie redeschisa oficial la data de 1 Decembrie, la Centenarul Marii Uniri. Potrivit unui anunt postat marti pe site-ul Muzeului…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, a lansat, sambata, la Sala Unirii din Alba Iulia, in cadrul Targului de Carte "Alba Transilvana", volumul, reeditat, "Istoria, adevarul si miturile", imaginat ca o recenzie "foarte politicoasa si decenta" a lucrarii lui Lucian Boia, "Istorie si mit in constiinta…

- In Anul Centenarului, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania a organizat joi, 10 mai incepand cu ora 14:00, o recepție dedicata Zilei Europei, in gradina de vara a Hotelului Medieval. Reprezentanții adminstrației locale și județene, Primarul Mircea Hava și Președintele Consiliului Județean, Ion…

- O familie din Alba Iulia traieste, de cativa ani, o adevarata drama. Motivul? Constructia autostrazii Sebes - Turda, aflata la doar cativa metri de locuinta lor. Autoritatile au hotarat sa exproprieze 850 de metri patrati din terenul familiei Lancranjan, fara a-i anunta pe proprietari. Jumatate din…

