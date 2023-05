Stiri pe aceeasi tema

- La 9 luni dupa ce a fost gasita dopata la US Open, Simona Halep este tot suspendata. Decizia sta la mana șefei departamentului Anti-doping, Nicole Sapstead, cunoscuta publicului dupa ce anul trecut a informat jucatorii de tenis cand vor fi testați pentru turneul Miami Open din luna martie a acestui…

- Lui Carmen Tanase nu i-a venit sa creada cand a vazut ce cariera și-a ales fiul ei. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, ne-a marturisit ca iși ajuta baiatul cu tot ce poate, activitatea lui fiind valoroasa pentru ea. In plus, anul trecut i-a organizat prima expoziție și se bucura ca…

- Astrele vin zilnic cu vești pentru nativii din Horoscop. Ei bine, iaca ca, de cele mai multe ori acestea sunt bune și ii suprind placut pe nativii zodiacului. Și acest final de luna aduce șansa la fericire a unei zodii. Acești nativi vor face un pas uriaș in cariera, iar asta pentru ca ei vor primi…

- Una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania se confrunta cu mari probleme de sanatate. Ar putea ramane fara voce. Sufera de o boala crunta și se teme ca acest lucru ii va afecta cariera. Despre cine este vorba. Solista de muzica populara care are probleme de sanatate Claudia Ghițulescu este una…

- Alexandra Stan a dat detalii despre viața sa amoroasa și a explicat de ce nu iși mai dorește o relație serioasa pana la 35 de ani. Cantareața nu vrea un barbat cu bani, ci unul care sa fie sincer. Alexandra Stan a trecut printr-un divorț fulgerator, insa și-a revenit rapid dupa desparțire. Artista s-a…

- Ianna Novac se poate numi o femeie implinita! Are o cariera de succes in muzica , un soț iubitor și doi copii minunați! Membra trupei A.S.I.A are o familie superba, cu care se mandrește ori de cate ori are ocazia. Soprana este casatorita cu tenorul Octavian Dobrota, de 20 de ani. Ce doi au impreuna…

- Steliana Sima a impartșit unul dintre momente importante din viața ei, in care a luat decizia sa renunțe la cariera din Poliție pentru muzica. Cantareața a trecut prin perioade dificile ca sa poata sa iși practice pasiunea, iar succesul a ajutat-o sa ajunga in lumina reflectoarelor.

- Zilele acestea astrele au fost destul de ingaduitoare cu cele 12 zodii din Horoscop. Astfel, daca norocul a fost de partea nativilor din zodia in aceasta luna, iata ca veștile bune nu se opresc curand. Astazi, Hosocopul a pregatit vești bune pentru o zodie. Este singurul nativ cu uu noroc uriaș in urmatorii…