Sacrificiile unui campion: 48 de ore nu mănâncă și nu bea apă Sportivii din lotul național de judo care merg la Mondialul de la Doha au un regim draconic inaintea competiției. Pentru a intra in categorie, baieții fac sacrificii mari. Se antreneaza de doua ori pe zi și sar peste toate mesele. Cu 48 de ore inaintea Mondialului, sportivii trag tare la antrenamente, pe burta goala. Și asta pentru a-și face categoriile la care concureaza. „Ultimele doua zile renunț la mancare și la apa. Mai am de dat doua kilograme jos. Eu slabesc mai greu, iar ultimele kilograme se dau jos greu” – Laris Borș, component al lotului național de judo al Romaniei. Inainte sa se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

