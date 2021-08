Săbăoani, prima localitate sub carantină după patru luni, în Neamț Astazi, 30 august, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Neamț va decide instituirea carantinei in comuna Sabaoani. Asta, dupa ce rata de infectare se menține la peste 4 cazuri la mie, in ultimele zile. Autoritațile reunite de instituția Prefectului vor decide restricții la exterior și interior pentru activitați sportive, culturale, sociale și evenimente private cum sunt nunțile, botezurile, inmormantarile. Restricțiile vizeaza și interzicerea ieșirii din case in zilele de vineri, sambata și duminica intre orele 20-5, cu excepția deplasarii la și de la serviciu, in scop medical, pentru… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

