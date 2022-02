Stiri pe aceeasi tema

- Primariile din Dolj fug din ADI Salubris. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara SALUBRIS DOLJ a fost inființata in anul 2013 ca asociere intre Consiliul Local al municipiului Craiova, Consiliul Local al comunei Ișalnița și Consiliul Local al comunei Varvoru de Jos, in vederea derularii proiectului…

- Jandarmii olteni, in colaborare cu lucratori ai Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura au desfașurat o acțiune pentru prevenirea braconajului piscicol pe Raul Olt. Jandarmii au depistat un barbat care pescuia pe luciul de apa al raului Olt, in dreptul localitații Draganești-Olt, folosind o…

- Locuitorii din Cartierul Rezidential "Confort City" vor beneficia, incepand de sambata, 29 ianuarie 2022, de o legatura directa cu trenurile Magistralelor 1 si 3 de metrou, la statia "Timpuri Noi", dar si de conexiuni mai bune cu mijloace de transport de suprafata, in urma deciziei Asociatiei de…

- RAT va trece granitele Craiovei. Primaria Craiova vrea sa extinda transportul public in comun realizat de RAT SRL , in localitatile limitrofe. Primul pas va fi facut astazi, in sedinta de Consiliu Local, unde va fi supusa spre aprobare infiintarea unei noi Asociații de Dezvoltare Intercomunitara (ADI):…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca a vorbit, miercuri seara, despre situatia de la STB cu reprezentanti ai Politiei si ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov si a raspuns apelului telefonic al prefectului abia joi dimineata pentru…

- Printr-un comunicat de presa remis in urma cu cateva minute, primarul Catalin Cherecheș a anunțat ca și-a dat demisia din calitatea de membru al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor Menajere in județul Maramureș. In documentul transmis…

- Apa și canalizare mai scumpe, incepand cu 1 ianuarie 2022. Locuitorii municipiului Buzau, precum și cei din unitațile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau-2008”, vor plati un tarif majorat cu 13,20 la suta pentru apa și cu 19,60 la suta pentru canalizare-epurare.…