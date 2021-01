S-au scumpit benzina și motorina. De ce crește prețul combustibililor la pompă In ultimele zile, craiovenii care și-au alimentat autovehiculele cu carburant au putut sa constate o scumpire cu cațiva bani a prețului carburanților. La inceputul anului benzina și motorina se situau la prețuri ce variau intre 4,85 -4,95 lei pe litru. Pe 19 și 20 ianuarie, prețurile sarisera de 5 lei pe litru la cele mai mari benzinarii. GdS a analizat prețurile din piața, luand ca etalon același tip de benzina (cu cifra octanica de 95) și același tip de motorina standard. Miercuri, de exemplu, la benzinariile Rompetrol, prețul benzinei standard (de 95) era de 5,05 lei pe litru, iar prețul motorinei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Preturile petrolului au urcat, marti, cu aproape 5%, in urma informatiilor ca Arabia Saudita va reduce in mod voluntar productia de petrol, in cadrul unui acord la nivelul statelor din OPEC+ de a mentine productia neschimbata, pe fondul incertitudinilor legate de cerere in contextul pandemiei de…

- Benzina si motorina se scumpesc cu 6 bani pe litru incepand de maine, 1 ianuarie 2021, ora 0:00, ca urmare a majorarilor de accize operate conform Codului fiscal. Acciza pentru benzina fara plumb are o valoare de 1.827,13 lei pe mia de litri, in crestere de la 1.773,46 pe mia de litri. De…

