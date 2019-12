Stiri pe aceeasi tema

- Surprize in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, anunța Mihai Gadea și Adrian Ursu, care au informații direct de la sediul unde se centralizeaza datele operatorilor de sondaj de la CURS-Avangarde. "Batalia se va duce pana in ultimul moment!"

- Una dintre cele mai controversate concurente de la ”Insula Iubirii” a fost, fara doar și poate, Teodora Mocanu, care a format un cuplu cu Eusebiu. Cei doi n-au trecut testul din Thailanda, insa aceasta a starnit atenția publicului grație relației pe care o avea cu Mircea Moldovan, ispita in cadrul show-ului…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat, duminica, dupa ce și-a exercitat dreptul de vot pentru alegerile prezidențiale, ca este foarte probabil ca in aceste momente prezența la vot sa fie peste cea de la alegerile europarlamentare. „Astazi sunt convins ca numarul celor care vor…

- Oana Zavoranu a reacționat extrem de dur dupa ce s-a zvonit ca partenerul ei de viața, Alex Ashraf, ar fi fost surprins in tandrețutri cu alta femeie. Oana Zavoranu a publicat un mesaj prin care isi apara partenerul de viata si spune ca totul este o inventie. " Traim vremuri in care rautatea, mizeria,…

- Lucrurile au luat o turnura neasteptata, astazi, acasa la familia Melencu. Jandarmii au luat cu asalt casa Monicai Melencu, mama Luizei, pentru a incerca sa o duca pe femeie sa dea probele ADN. Aceasta a refuzat categoric, iar la fata locului s-a iscat un scandal in toata regula.

- Dusan Uhrin, tehnicianul celor de la Dinamo București, a fost dezamagit de jocul echipei sale in infrangerea cu Astra, scor 2-3. „Am jucat bine in prima repriza, iar dupa pauza trebuie sa jucam la fel. Practic, noi le-am facut cadouri, iar Budescu a profitat. Vorbim ceva in vestiar, ieșim pe teren și…

- Maddox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, a vorbit puțin despre relația pe care o are cu tatal sau. Tanarul in varsta de 18 ani a dat un interviu in fața colegiului pe care il frecventeaza, Yonsei University din Coreea de Sud. Cu aceasta ocazie, el a fost intrebat și de relația sa cu Pitt. Maddox…