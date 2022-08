Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a incarcat, vineri, 26 august, o noua tranșa de 250 de lei pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijiin pentru Romania”. Valoarea totala a tranșei a II-a se ridica la aproape 600.000.000 lei, se arata intr-un comunicat de presa emis de minister.…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta ca a incarcat, vineri, o noua transa de 250 de lei pe cardurile sociale oferite prin programul ”Sprijiin pentru Romania”. Valoarea totala a transei II se ridica la aproape 600 de milioane de lei.

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta, miercuri, ca cea de-a doua transa a voucherelor sociale cuprinde cu 150.000 de noi beneficiari in plus fata de cei 2.480.613, in urma actualizarii listelor și ca acestia vor primi cardurile pana in 3 septembrie. In 8 septembrie toate…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a inceput la 10 iunie distribuirea primelor carduri pe care sunt incarcate voucherele sociale in valoare de 250 de lei, pe care 2,5 milioane de romani le primesc prin programul „Sprijin pentru Romania”. Ulterior, la 20 iunie, a inceput alimentarea…

- Peste 12.000 de romani au primit pe cardurile sociale prima din cele patru tranșe ale ajutorului in valoare de 250 de lei, anunța Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Pana la data de 1 iulie, peste 500.000 de romani vor putea folosi ajutorul financiar din bani europeni. Ministerul Investițiilor…

- Distribuirea voucherelor sociale de 250 de lei, de astazi. Cum vor ajunge cardurile la cei 2,5 milioane de beneficiari Procesul de emitere, distribuire si incarcare a voucherelor sociale oferite prin programul guvernamental „Sprijin pentru Romania” demareaza miercuri, 1 iunie, a anuntat Ministerul…