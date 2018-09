Stiri pe aceeasi tema

- Prezent in emisiunea ProSport LIVE, fostul portar al lui Dinamo, Florin Matache (36 de ani), a impartasit un moment cu senegalezul Ousmane N'Doye in prim plan. Dupa meciul de la Liberec, in care formatia antrenata atunci de Dario Bonetti a reusit sa se califice la loviturile de...

- Dupa decesul din aprilie al lui DJ Avicii ce a șocat intreaga lume, tatal sau a acceptat, miercuri, postum, premiul pentru „cel mai bun cantec", in numele fiului sau, in timpul galei de la Stockholm Swedish Rockbjornen. Distincția i-a fost acordata artistului pentru piesa „Without You”.

- Momentul sfașietor in care o fata in varsta de 15 ani iși ia ramas bun de la iubitul ei cu cateva clipe inainte ca acesta sa fie deconectat de la aparatele care il mențineau in viața. Gestul pe care l-a facut tanara a ajuns viral pe internet. Blake Ward, in varsta de 16 ani, se afla in vacanța in Tywyn,…

- Liverpool a obtinut transferul portarului Alisson Becker de la AS Roma pentru suma de 62,5 milioane de euro plus bonusuri ce pot ajunge la alte zece milioane de euro, brazilianul devenind astfel cel mai scump goalkeeper din istorie, informeaza BBC, conform news.ro.Jucatorul a semnat un contract…

- Valcov, consilier de stat al Vioricai Dancila, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate, a declarat luni seara, la Antena 3, intrebat daca Guvernul pregateste o Ordonanta…

- Meghan Markle este una dintre cele mai urmarite vedete din lumea intreaga, iar fiecare aparitie a sotiei Printului Harry ii face pe toti sa fie cu ochii pe ea. Meghan Markle este o prezenta placuta si de fiecare data ii uimeste pe cei din jur. Si nu doar cu aparitia, ci si cu deciziile sale. Meghan…

- Inregistrarea video a acestui incident a provocat un val de indignare pe retelele de socializare. Imaginile au fost filmate intr-o biserica din Franta, insa numele acesteia nu a fost dat publicitatii si nici locul in care se afla. In timp ce preotul preotul se pregatea pentru ceremonia botezului,…

- Adina Buzatu este renumitE pentru talentul pe care il are in ceea ce prive"te moda "i designul mai ales in materie de imbrEcEminte pentru bErba:i. Mul:i ii "tiu reu"itele pe plan profesional ale Adinei Buzatu, dar nu la fel de mul:i "tiu detaliile personale din via:E vedetei. Aceasta la 19 ani a fEcut…