Fostul fotbalist Alexandru Vagner a murit la 33 de ani, a anuntat, vineri, clubul de fotbal Petrolul Ploiesti. "Alexandru Vagner, fost jucator al Petrolului in 2017, s-a stins fulgerator din viața, la varsta de doar 33 de ani. Vagner avea peste 100 de meciuri in Liga 1, disputate pentru Gloria Bistrita, FCM Targu Mures, FC Brasov si Concordia Chiajna. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace", au scris, pe Facebook, reprezentanții clubului prahovean.