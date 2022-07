S-a semnat contractul de proiectare pentru Centrul de zi „Clubul Seniorilor 2”

Stiri pe aceeasi tema

- ”S-a dat ordinul de incepere a lucrarilor pentru reabilitarea buclei de tramvai de pe Bulevardul Aerogarii. In prima luna se face organizarea de santier si proiectul tehnic, iar in urmatoarele 3 luni se efectueaza lucrarile care constau in modernizarea liniei tramvaiului 5, reteaua de contact si peroanele…

- Primaria incearca sa achizitioneze servicii de expertiza tehnica si documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) pentru restaurarea Bisericii Sf. Spiridon. Valoarea estimata a contractului este de 250 de mii de lei, alocati din bugetul local. Ofertele vor fi evaluate dupa prezenta expertilor…

- Oficialul de la FC Botoșani a declarat in conferința de presa de miercuri, 15 iunie 2022, ca nu crede ca firma ieșeana care a caștigat licitația pentru intocmirea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenție (DALI) iși va finaliza misiunea.

- Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. a transmis, marti, ca a finalizat Studiile de Fezabilitate la nivel de Documentatii de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru cele 16 proiecte (50,2 km cale dubla de rulare) pentru infrastructura de tramvai nemodernizata din Municipiul Bucuresti.

- Constructia noului terminal, dar si extinderea parcarii auto vor fi realizate de compania STRABAG, in asociere cu alte firme, iar investitia va fi asigurata din bani europeni. Firma STRABAG are la dispozitie 16 luni pentru finalizarea proiectului, din care patru luni pentru proiectare si 12 luni pentru…

- Predarea tehnica a centrului wellness de la Borsec a avut loc, la 12 ani de la inceperea proiectului, moment care marcheaza inceputul procesului de punere in functiune a unitatii, o parte importanta fiind reprezentata de recrutarea de personal, se arata intr-un comunicat al Primariei Borsec. „Zilele…

- Primaria Zarnești este in plina campanie de a accesa fondurile puse la bataie de Uniunea Europeana prin PNRR. Odata cu lansarea spre consultare a ghidurilor specifice – Valul renovarii și Fondul local, edilii au inceput demersurile pentru obținerea finanțarilor. Au fost identificate cele mai importante…

- Direcția de Asistența Sociala Deva a semnat, vineri, 15 aprilie 2022, contractul pentru servicii de proiectare faza DALI (Documentație de Avizare a Lucrarilor de Intervenții) pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joaca pe strada Nicolae Grigorescu”, in municipiul Deva. Obiectul…