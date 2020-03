Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura generala a dat unda verde folosirii tehnologiei agentiilor de spionaj pentru a supraveghea persoanele bolnave de coronavirus in Israel, o propunere a guvernului in exercitiu condus de Benjamin Netanyahu care deschide o dezbatere privind dreptul la intimitate.

- Pana astazi, 13 martie 2020, la ora 16.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus)…

- Persoanele infectate cu coronavirus care au fost inițial reținute in centrul de carantina din Arad au fost trimise spre județele de reședința. Directorul Direcției de Sanatate Publica Arad a informat ca cele 5 persoane confirmate a fi infectate cu COVID 19 nu se mai afla in centrele de carantina din…

- Fatemeh Rahbar, 55 de ani, facea parte dintre candidatii conservatori alesi in februarie la Teheran in urma legislativelor marcate de cel mai marea absenteism intregistrat in istoria Republicii islamice. Rahbar este al doilea membru al Parlamentului care a decedat din cauza noului coronavirus.…

- Posta Romana a anuntat, joi seara, ca va continua distribuirea prestatiilor sociale catre beneficiari, iar postasii vor purta echipament, masti, manusi si ochelari de protectie la persoanele suspectate sau infectate cu coronavirus.

- Trei persoane au decedat, marti, de coronavirus in Italia, astfel ca bilantul epidemiei a ajuns la zece morti, anunta autoritatile italiene, citate de postul RaiNews si de publicatia La Repubblica.Trei persoane au decedat in ultimele ore in regiunea Lombardia (nordul Italiei), a declarat marti…