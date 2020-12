Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a obtinut un rezultat neasteptat atat in tara cat si in Diaspora. Mai exact, in Romania, AUR a obtinut peste 9% dintre voturi atat la Senat cat si la Camera Deputatilor, in timp ce in Diaspora s-a clasat pe locul 3 in clasamentul general. Potrivit Digi24, AUR s-a…

- PNL a câstigat alegerile parlamentare 2020 în judetul Constanta, obtinând cu doar 6.677 de voturi mai mult decât PSD. Alianta pentru Unirea Românilor s-a clasat pe locul al patrulea, dupa AUR.Potrivit datelor de la Biroul Electoral, dupa centralizarea datelor de la…

- Rezultatele parțiale centralizate de Code for Romania dupa numararea a peste 99,83% din voturi: PSD are 29%, PNL – peste 25%, USR – 16%, AUR – 9%. Pro Romania nu intra in Parlament, in vreme ce PMP este la limita. Rafila s-a speriat de propunerea lui Ciolacu: A fost o adevarata surpriza. Ce spune…

- Candidatii PSD s-au clasat pe primul loc in judetul Olt, obtinand 58,1% din voturi la Senat si 57,2% din voturi la Camera Deputatilor, iar pe locul al doilea s-au clasat candidatii PNL, cu aproape 19,89% din voturi la Senat si 19,91% din voturi la Camera Deputatilor, potrivit rezultatelor provizorii…

- Exit-poll-ul CURS-Avangarde arata felul in care au votat romanii in functie de regiunea istorica in care locuiesc, dar si de mediu - urban/rural. PSD s-a impus categoric in Muntenia, iar PNL a obtinut mai multe voturi in Moldova si Transilvania. Cele doua partide isi impart si victoriile si in mediul…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Biroul electoral pentru romanii din strainatate a constatat ramanerea definitiva a candidaturilor depuse de partide si formatiuni politice, dar si de independenti pentru un loc in Parlamentul Romaniei din partea diasporei. Potrivit deciziei Biroului electoral nr. 43 pentru cetatenii romani cu domiciliul…