- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata.

