- ”Problema pentru care Mamaia a scazut anul asta cel mai mult este legata de parcare. Ne-a promis ca va elimina segmentul acesta de noapte din orarul de plata al parcarilor pana la aceasta data nu am vazut concretizata aceasta masura, sper ca pana la finalul saptamanii sa o avem votata”, a declarat Ionut…

- Ionut Nedea a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca sunt hoteluri in Mamaia cu preturi mai mici decat restul litoralului. ”In ultima vreme, in ultimele zile, am constatat o crestere a cererii pe Mamaia. Acest lucru se datoreaza si faptului ca multe dintre hoteluri, multi parteneri de-ai…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a estimat sambata ca nu s-a inregistrat niciun progres in privinta vointei Suediei de a adera la NATO, in urma unei convorbiri telefonice cu premierul suedez Magdalena Andersson, relateaza AFP. „Suedia trebuie sa ia masuri la fel de importante ca lupta impotriva…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat un decret care impune sancțiuni impotriva a 35 de oficiali ruși de rang inalt, inclusiv a președintelui rus, Vladimir Putin, relateaza The Guardian. Sancțiunile blocheaza bunuri și proprietați ale oficialilor aflați pe lista, ii impiedica sa-și retraga…

- Colonelul Vincent Minguet, comandantul grupului tactic al prezentei avansate al NATO din Romania, a anunțat, marti, ca grupul de lupta aliat din tara noastra este activ la Constanta, urmand ca in iunie centrul de greutate sa fie mutat la Cincu. „Suntem activi in prezent. Incepem sa crestem capacitatea.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, luni, la Strasbourg, ca, pentru a pune capat razboiului purtat in Ucraina de armata rusa, va trebui sa se construiasca pacea, cu Ucraina și Rusia in jurul mesei, fara a „umili” poporul rus, informeaza lefigaro.fr, citat de News.ro. „Vom avea de construit…

- Președintele rus, Vladimir Putin, prezideaza, la Moscova, o ampla desfașurare de trupe și tehnica militara de „Ziua Victoriei”, care marcheaza victoria Uniunii Sovietice in fata Germaniei Naziste, in Al Doilea Razboi Mondial. Agenția rusa TASS a difuzat in urma cu puțin timp imagini care surprind ultimele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anulat, joi, ordinul de luare cu asalt a combinatului Azovstal din Mariupol, unde sunt baricadati 2.000 de militari ucraineni. Putin a declarat drept „succes” acțiunea de eliberare a Mariupolului și iși explica decizia prin dorința de a salva vieti, insa a cerut mentinerea…