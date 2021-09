Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Pista de atletism a stadionului ”Cetate” din Alba Iulia, recepționata de primarie. Va fi inaugurata de Gabriela Szabo Lucrarile la pista de atletism a stadionului ”Cetate” a fost recepționata marți, a anunțat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa. Inaugurarea investiției va avea loc…

- FOTO| Pista de atletism a Stadionului Cetate, RECEPȚIONATA. Campioana Gabriela Szabo va fi prezenta la inaugurare FOTO| Pista de atletism a Stadionului Cetate, RECEPȚIONATA. Campioana Gabriela Szabo va fi prezenta la inaugurare Pista de atletism a Stadionului Cetate a fost recepționata, iar inaugararea…

- Intenționam ca pana la inceperea anului școlar, adica luni, majoritatea trecerilor de pietoni , mai ales din preajma școlilor, sa fie finalizate. Suprafața totala estimata a marcajelor pietonale este de circa 2.500 mp și este realizata din vopsea speciala, cu microbile reflectorizante. Prin marcajele…

- Este in plina derulare ultima etapa a investiției la pista de atletism a Stadionului “Cetate”, aplicarea marcajelor atat pentru cele 8 culoare de alergare cat și pentru alte probe atletice: sarituri, aruncare cu sulița, cu discul sau ciocanul, groapa de apa etc. Marcajele sunt de culoarea alba și vor…

- Comisia de Circulație a dat unda verde pentru complexul sportiv Carpati, care se va construi langa Liceul Sportiv, in locul celor doua terenuri de fotbal de pe str. Zizinului care compuneau fostul stadion Carpati. Noua baza sportiva va avea un teren de fotbal artificial (printr-un proiect derulat in…

- VIDEO| Se lucreaza in ritm de sprint la pista stadionului Cetate. Sportul de masa și performanța, caștigatori in aceasta ecuație VIDEO| Se lucreaza in ritm de sprint la pista stadionului Cetate. Sportul de masa și performanța, caștigatori in aceasta ecuație „Cea mai importanta și cea mai așteptata etapa…

- Astazi a inceput cea mai importanta și cea mai așteptata etapa din investiția la pista de atletism a Stadionului “Cetate” și anume turnarea straturilor de tartan. Cei peste 6500 mp vor fi acoperiți de un sistem turnat profesional și certificat de Asociația Internaționala a Federațiilor de Atletism.…

- Astazi a inceput cea mai importanta și cea mai așteptata etapa din investiția la pista de atletism a Stadionului “Cetate” și anume turnarea straturilor de tartan. Cei peste 6500 mp vor fi acoperiți de un sistem turnat profesional și certificat de Asociația Internaționala a Federațiilor de Atletism.…