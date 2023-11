Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun din Drumul Taberei va fi deschis miercuri, la ora 19.00, si va include, anul acesta, cel mai mare carusel venetian amplasat in targurile de sarbatori din Romania.Atractia, similara caruselelor amplasate la Venetia in timpul celebrului Carnaval, a fost construita in Italia, intr-o…

- Cea de-a 16-a ediție a celui mai mare targ de Craciun din țara, cel organizat de Primaria Capitalei, se deschide joi, 30 noiembrie, la ora 16:00, in Piața Constituției. In aceeasi seara, de la ora 18:00, se vor aprinde luminile festive in București, iar Delia va sustine un concert.In Piata Constitutiei,…

- Gradina Botanica din București este in aceasta perioada in centrul atenției datorita unei expoziții care a cucerit inimile locuitorilor din Capitala. Program Gradina Botanica București – cand poți vedea expoziția Alice in Țara Minunilor? Pentru a putea vizita decorul de basm ai nevoie de un bilet, insa…

- Finalul lunii noiembrie aduce motiv de bucurie pentru toata lumea. Daca in Capitala, dar și in alte orașe din țara, a fost deja anunțata data deschiderii Targurilor de Craciun din acest an, iata ca in Craiova așteptarea a luat sfarșit. La finalul saptamanii trecute, mult așteptatul Targ de Craciun a…

- Retailerul francez Carrefour a hotarat sa inchida, pentru o perioada nedeterminata, magazinul din Drumul Taberei. Mai exact, este vorba despre magazinul din Strada Brașov nr 23A.Acest hypermarket este unul dintre cele mai vechi din București, in aceeași locație funcționand ani la rand Billa.…

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar primariile mai instarite din Romania vor organiza targuri de Craciun. Primaria Generala a Capitalei va organiza un astfel de eveniment in Piata Constitutiei. Targul de Craciun 2023, din Bucuresti, se va deschide joi, 30 noiembrie, intrarea fiind libera. Brad inalt…

- Targul de Carte „Gaudeamus – Radio Romania”, deschis pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, din municipiul Iași, mai poate fi vizitat și astazi. Cateva mii de persoane au trecut, pana acum, pe la standurile amenajate. Cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri, pasionați de literatura: Sunt din Republica…

