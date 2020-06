A fost elaborata o lista de 14 state in care europenii vor putea calatorii incepand cu data de 1 iulie, informeaza Reuters, citata de agerpres. Tarile 'sigure' sunt Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelanda, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia si Uruguay, a anuntat Consiliul UE. Potrivit site-ului consilium.europa.eu, restrictiile de calatoriile ar trebui sa fie ridicate pentru aceste 14 tari terte, lista urmand sa fie reanalizata si, daca va fi cazul, actualizata la fiecare 15 zile. In plus, China va fi inclusa pe lista respectiva daca Beijingul…