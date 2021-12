ANSVSA a demarat intensificarea controalelor oficiale la depozitele frigorifice, la locurile de logistica ale supermarketurilor, la unitațile de reambalare a carnii de pasare și la unitațile de tranșare a carnii de pasare, pentru a reduce riscul pentru sanatatea publica. Nu este clar cat timp vor dura acestea. Instituția a anunțat ca a descoperit noi produse […] The post S-a dat din nou alerta alimentara! Produse contaminate cu Salmonella, retrase de urgența first appeared on Ziarul National .