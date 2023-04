S-a ales cu o condamnare după ce a condus 600 de metri fără permis Un tanar a profitat de absenta tatalui sau vitreg pentru a se urca la volanul masinii acestuia. Nu a apucat sa mearga prea mult pana sa o infiga intr-un stalp. Cu aceasta ocazie, a reusit si sa-si pateze cazierul. Pe 27 mai 2019, Alin Lupascu se afla singur acasa, in Comarna. A profitat de ocazie si a luat dintr-o cutie cheile Citroen-ului detinut de sotul mamei sale, plecand la plimbare. A oprit dupa vreo 100 de metri in fata casei unui consatean, pentru a culege niste cireste. A plecat apoi mai departe. Dupa aproximativ o jumatate de kilometru, intr-o intersectie, efecutand o manevra in marsarier,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un iesean va ajunge in inchisoare pentru doar 20 de lei. Nu a gasit ceva mai intelept de facut decat sa fure din bruma de agoniseala a unei consatence octogenare. A fost prins dupa nici trei zile. In dupa-amiaza zilei de 27 octombrie a anului trecut, Leonard Ciubotariu a intrat impreuna cu un pusti…

- O soferita i-a bagat in sperieti pe ceilalti participanti la trafic. Oamenii au sunat la 112 si au anuntat ca femeia s-a urcat pe capota masinii. Asa au gasit-o si politistii. Tanara de 29 de ani consumase cocaina si a condus, sub influenta drogurilor, pe strazile din orașul Bumbești-Jiu.

- Dupa ce a baut toata ziua, o cearta cu partenera l-a facut pe un iesean sa urce la volan. Nu a apucat sa mearga prea mult, fiind oprit de politisti. A scapat totusi cu o pedeapsa cu suspendare. Incidentul in care a fost implicat Cosmin Vitcu s-a petrecut in noaptea de 8/9 iunie 2019, la putin timp dupa…

- SA „Moldovagaz” anunța ca volumul consumului de gaze naturale in luna februarie curent a constituit 93,9 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 31,4% mai puțin in comparație cu aceeași perioada a anului 2022. Totodata, potrivit serviciului relații publice al companiei, fața de luna ianuarie 2023…

- In loc sa sune la 112, un iesean a preferat sa traverseze orasul dintr-un colt intr-altul pentru a veni in ajutorul sotiei sale. Nu ar fi fost nicio problema daca nu s-ar fi aflat, fara permis, la volanul unei masini cu numere false. Explicatia data judecatorilor nu i-a multumit pe acestia. In noaptea…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, ai carui oameni sunt in prima linie pe frontul din estul Ucrainei, s-a plans din nou de lipsa de munitii, punand pe seama unei posibile "tradari" intarzierile in livrari.

- Un iesean care se voia sofer si-a pus singur piedica, urcandu-se la volan baut. El a reusit sa provoace si un accident, ajungand astfel sa fie condamnat pentru infractiuni la regimul circulatiei inainte sa aiba permisul de conducere in buzunar. In dupa-amiaza zilei de 29 august 2018, politistii Sectiei…

- Primavara si vara care urmeaza vor fi decisive in privința rezultatului razboiului din Ucraina, declara seful diplomatiei europene, Joseph Borrell, care spune ca Ucraina trebuie sprijinita militar chiar mai mult decat pana acum: „Pentru a obtine pacea, trebuie sa castigi razboiul”. Miercuri, 15 februarie,…