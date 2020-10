In a doua zi a celui de-al 6-lea Forum Ultra-Broadband (UBBF) desfașurat online, directorul executiv Huawei și președintele grupului Carrier Business Ryan Ding a ținut discursul „Experientele inteligente ofera noi oportunitati”. In ultimii cinci ani, Huawei a lucrat impreuna cu partenerii sai, pentru a defini valoarea industriala pe care conexiunile premium de tip gigaband și broadband trebuie sa le ofere și a continuat sa gaseasca noi oportunitati in domenii precum viteze de peste 1 Gbps, experiența utilizarii rețelei, creșterea eficienței activitaților de exploatarea și intreținerea rețelelor…