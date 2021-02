Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele 14 zile, polițiștii și jandarmii vor acționa, in sistem integrat, in filtre amplasate la intrarea in/ieșirea din localitatea carantinata Ciceu Giurgești, cat și prin verificari și controale in interiorul acesteia. Astfel, conducatorilor auto, care se afla in tranzit, spre sau dinspre…

- Dupa ce zilele trecute s-a instituit carantina zonala pentru localitatea Remetea Chioarului si comuna Recea și satele aparținatoare Mocira, Sasar, Lapușel și Bozanta Mica, iata ca CJSU revine cu noi masuri. “Comitetul Județean pentru Situații de Urgența este abilitat sa comunice faptul ca a fost reanalizata…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. ZONA ROȘIE: din nou avem 2 județe, Maramureș și (3,01/10000 și Timiș (3,76/1000) ZONA GALBENA: 7 județe +capitala (incidența…

- Era de așteptat ca nemulțumiții din PSD sa incerce revenirea la butoane, dupa ce o parte dintre ei s-au simțit marginalizați de președintele Gabriel Zetea. Evident ca supararea cea mare a fost pricinuita de poziționarea pe liste la alegerile parlamentare. O parte din ei sperau și chiar credeau ca ii…

- Orasul Nadlac din judetul Arad va intra in carantina timp de 14 zile, dupa ce rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns la 4,83 cazuri la o mie de locuitori. Masura a intrat in vigoare duminica, 14 februarie, de la ora 22.00. Pe perioada carantinei, circulatia si stationarea in spatii publice…

- Tragedie ingrozitoare in localitatea Firiza. Persoana prinsa sub un utilaj in padure pe Valea Blidarului, a decedat. Conform informațiilor transmise de ISU Maramureș, o persoana a fost surprinsa sub un utilaj, intr-o padure de pe Valea Blidarului, in localitatea Firiza. Cele 3 echipaje din cadrul Detașamentului…

- Municipiul Baia Mare a ieșit azi, 02 decembrie 2020, la ora 17:00, din carantina zonala, care a fost prelungita acum o saptamana. Ca urmare, reprezentanții CJSU Maramureș au publicat un scurt comunicat de presa prin care este anunțata lista masurilor de relaxare, valabile in municipiu. Unica schimbare…

- Municipiul Baia Mare si localitatea Viseu de Jos vor iesi din carantina joi, a anuntat purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca. "Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta este abilitat sa comunice opiniei publice ca nu va fi prelungita masura…