Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 58% dintre rusi considera ca 2019 a fost un an dificil sau prost pentru tara, potrivit unui sondaj publicat joi de Centrul de Studiere al Opiniei Publice (VTsIOM, institutie guvernamentala), informeaza EFE. Asteptarile pentru 2020 sunt mai optimiste: doar 43% dintre rusi sunt de parere…

- Un agent FSB a fost ucis, iar alti doi sunt in stare grava in urma atacului armat produs joi dupa-amiaza in centrul Moscovei, anunta Serviciul Federal de Securitate din Rusia, citat de agentia de presa Interfax."Un agent FSB a fost ucis in schimbul de focuri produs in zona Lubianska din Moscova",…

- Nimeni nu trebuie sa se atinga de Lenin: președintele rus Vladimir Putin a afirmat joi ca ramașițele revoluționarului bolșevic, conservate într-un mausoleu în Piața Roșie din Moscova, nu trebuie mutat, scrie AFP. "Dupa mine, nu trebuie atins. Cu atât mai puțin cu cât…

- Moscova a anuntat ca, in prima parte a anului 2020, va demara constructia la un santier naval din Kerci (Crimeea) a doua nave universale de desant similare cu portavioanele franceze de tip Mistral, potrivit agentiei de presa RIA Novosti, care citeaza o sursa din domeniul industriei de aparare, dupa…

- Un avion rus de supraveghere se apropie, la joasa altitudine, de o mica nava de razboi franceza, Commandant Birot, declansand o ”alerta de amenintare aeriana la tribord”, in largul Stramtorii Kerci, la Marea Neagra, teatrul competitiei intre Rusia si NATO, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Vine…

- Rușii sunt tot mai nemulțumiți de conducerea tarii. Un sondaj intocmit de Levada-Center arata ca aproape trei sferturi din populația Federației Ruse considera ca guvernarea de la Moscova nu acționeaza in interesul poporului.

- Zeci de copii in uniforme și berete roșii din ”tanara armata” rusa s-au strans in fața vitrinelor unei expoziții consacrate lui Mihail Kalașnikov. Sub geam, primele modele ale AK-47, cea mai faimoasa arma din lume, relateaza Agerpres. Rusia celebreaza sambata 100 de ani de la nașterea lui Mihail Kalașnikov.…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, crede ca Rusia este implicata in cazul controversatei conversatii a presedintelui Donald Trump cu omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski, privind anchetarea lui Joseph Biden si a fiului acestuia, Hunter Biden."Este gresit ca orice…