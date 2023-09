Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin i-a dat termen pana in octombrie ministrului sau al apararii, Serghei Șoigu, sa opreasca contraofensiva ucraineana, relateaza Institutul pentru Studiul Razboiului, citand o sursa din interior.

- Rusia iși acumuleaza forțele in apropierea satului Novoyehorivka din regiunea Luhansk, in direcția Lyman, care este unul dintre epicentrele luptei de pe frontul de est, a declarat purtatorul de cuvant al Eastern Force Group, Illia Yevlash, pe 8 septembrie."Acum, inamicul iși acumuleaza toate forțele…

- Trupele ucrainene continua sa avanseze in anumite parți ale Oblastului Zaporojia, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul sau din 6 septembrie.In același timp, comentatorii de razboi ruși susțin ca brigazile ruse din Ucraina nu au suficiente provizii, in special munițiile de…

- Trupele ucrainene se lupta pentru a sparge fortificațiile rusești din sudul țarii lor, dar chiar și strapungerea cu succes a liniei va fi doar un inceput. Pentru o șansa la caștiguri reale, forțele Kievului ar trebui sa transforme breșa intr-o spartura larga.

- Trupele ucrainene continua sa avanseze pe frontul din sud-est, unde extind arcul contraofensivei ce urmareste atingerea Marii Azov, in timp ce trupele ruse revendica ocuparea unor pozitii strategice inalte in partea de nord-est, in apropierea orasului Kupiansk.

- Contraofensiva armatei ucrainene, declansata in iunie, nu a avut succes in fata rezistentei apararii ruse in sudul si in estul Ucrainei, a declarat Putin, intr-un interviu difuzat duminica de postul de televiziune Rossia-1, citat de AFP.

- Strategia de contraofensiva a Ucrainei se bazeaza pe reducerea forțelor și a resurselor rusești, mai degraba decat pe recucerirea unor cantitați importante de teritoriu, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), relateaza BBC . In cea mai recenta actualizare a sa, thinktank-ul cu sediul…