- Suspiciunile privind presupuse acte de sabotaj comise de Rusia asupra gazoductelor Nord Stream sunt "stupide si absurde", a spus Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, in contextul fisurilor depistate la conductele din Marea Baltica.

- Kremlinul a acuzat politicienii europeni pentru inchiderea gazoductului Nord Stream 1, una dintre principalele sale rute de aprovizionare cu gaz, invocand ca sanctiunile economice impuse Rusiei au impiedicat desfasurarea lucrarilor de mentenanta intreprinse de catre gigantul energetic rus Gazprom,…

- Bursa din Moscova va interzice utilizarea dolarului ca garantie pentru a subscrie tranzactii, din 29 august. deoarece Rusia incearca sa reduca dependenta de monedele natiunilor care i-au impus sanctiuni, transmite Reuters.Un comunicat publicat pe site-ul bursei arata ca noua politica va intra…

- O femeie din Rusia a inregistrat un videoclip cu realitațile triste pentru cetațenii obișnuiți ai țarii in care „se produce cel mai mult gaz”.In timp ce Moscova amenința ca va ingheța exporturile de combustibil catre Europa, oamenii de rand din Rusia abia daca aduna banii pentru a cumpara…

- Comisia Europeana va anunța vineri, 15 iulie, al șaptelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, potrivit unor oficiali citați de Reuters.Pe lista importurilor interzise va fi inclus și aurul, iar unele restricții vor fi modificate pentru a evita impiedicarea exporturilor de alimente și cereale…