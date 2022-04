Rușii au săpat tranșee în Pădurea Roșie de la Cernobîl: a fost zona cea mai contaminată de radiații/ Video Pozitii abadonate ale militarilor rusi intr-o parte puternic radioactiva a zonei de excludere de langa Cernobil pot fi vazute intr-o filmare cu drona facuta publica de autoritatile ucrainene, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Un guvernator ucrainean susține ca rușii au sapat tranșee in solul contaminat de la Cernobil. Cateva imagini obținute cu ajutorul dronei par sa conforme informația, anunța Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Autoritațile ucrainene trebuie sa verifice daca exista deșeuri radioactive și radiații in jurul Kievului, deoarece ar putea exista o "problema radioactiva grava", scrie Sky News, in urma unei informari facuta de șeful zonei de excludere de la Cernobil. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Apar noi detalii despre retragerea trupelor rusești de la centrala nucleara de la Cernobil din Ucraina, pe care au cucerit-o pe 24 februarie, prima zi de razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Militari rusi se aflau in continuare vineri dimineata in "zona de excludere" din jurul centralei nucleare Cernobil dezafectate, a anuntat seful Agentiei pentru managementul acestei zone, informeaza Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rușii ar fi jefuit centrala nucleara de la Cernobil inainte de a o parasi, potrivit șefului Agenției de Stat pentru Managementul Zonei de Excluziune, Yevhen Kramarenko, citat de Pravda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Rusia a acuzat Ucraina ca a afectat comunicațiile de la Cernobil, intr-un mesaj in care explica modul in care gestioneaza centralele nucleare pe care le-a preluat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Armata rusa sapa literalmente, construind tranșee și diguri de pamant (berme) in jurul echipamentului sau militar la nord-vest de capitala ucraineana Kiev, potrivit analizei Maxar Technologies și imaginilor din satelit publicate de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia a publicat sambata imagini din zona de excludere a fostei centrale nucleare de la Cernobal, preluata joi sub control de trupele ruse in prima zi a invaziei in Ucraina, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…