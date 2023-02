Stiri pe aceeasi tema

- Rusii au cumparat un numar record de lingouri de aur anul trecut, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul de Finante de la Moscova. Reducerile de taxe la achizitionarea de metale pretioase i-au incurajat pe acestia sa-si faca stocuri de aur ca valoare de refugiu.

- Inflația tot mai mare ii trimite pe romani la banci. Nu pentru credite, ci pentru reducerea ratelor. Multi vor sa negocieze cu bancile si IFN-urile scaderea sau chiar eliminarea unor comisioane.

- Rusia intenționeaza probabil sa desfașoare in Ucraina un numar mic din noile sale tancuri T-14 Armata, estimeaza Ministerul britanic al Apararii in buletinul sau de joi despre evoluția razboiului din țara vecina.

- Barbatii rusi trimisi sa lupte in Ucraina isi pot conserva in mod gratuit sperma intr-o banca criogenica de sperma, potrivit unui avocat rus, relateaza BBC News. Ministerul rus al Sanatatii a acceptat atat aceasta cerere a Uniunii Avocatilor Rusi, declara el agentiei oficiale ruse de presa Tass presedintele…

- Moscova regreta ca un tribunal olandez a incalcat principiile justiției imparțiale in favoarea oportunitații politice in cazul prabușirii unui avion al companiei Malaysia Airlines deasupra Ucrainei in 2014, condamnand la inchisoare trei barbați, dintre care doi ruși și un ucrainean prorus, a transmis,…

- Ministerul rus de Externe a avertizat ca Moscova ar putea reacționa dur cu privire la acordul privind exportul cerealelor ucrainene, in cazul unor posibile provocari ale Kievului. Moscova iși rezerva dreptul de a raspunde dur la posibilele provocari ale Kievului in cadrul Inițiativei privind exportul…

- Importanta dividendelor acordate de companiile de stat, inclusiv Rosneft si Gazprom, ca sursa de venituri, a crescut dupa ce sanctiunile occidentale au inchis aproape toate optiunile de finantare externa, au pus sub presiune exporturile si au alungat investitorii straini. Bugetul Rusiei urmeaza sa inregistreze…

- Ministerul rus al Culturii a interzis difuzarea documentarului „Foametea” in toate cinematografele din țara, scrie publicația Meduza. Filmul reconstituie istoria foametei care a luat milioane de vieți rusești in timpul razboiului civil din anii 1920, iar ministerul spune ca a revocat licența de proiecție…