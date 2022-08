Moscova va raspunde “in mod adecvat” deciziei Bucurestiului de a declara persona non grata un angajat al ambasadei Rusiei, a comentat reprezentanta oficiala a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, conform declaratiilor difuzate sambata si citate de agentia oficiala de presa TASS. “Desigur, vom raspunde adecvat demersului romanesc si va vom informa suplimentar despre masurile luate”, a mentionat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse. Zaharova a subliniat ca Romania l-a declarat pe angajatul ambasadei Rusiei persona non grata “fara motiv si sub pretexte exagerate”. Potrivit unui reprezentant…