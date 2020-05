Rusia va opri prelucrarea separată a gunoiului din cauza coronavirusului Rospotrebnadzor a recomandat tuturor intreprinderilor sa opreasca primirea și colectarea de materiale reciclabile separate, deoarece prin sortarea acestor deșeuri și prelucrarea ulterioara a acestora exista posibilitatea infectarii personalului. Despre acest lucru a scris RIA "Novosti", cu referire la Serviciul de presa al Rospotrebnadzor. Recomandarea se datoreaza faptului ca mulți pacienți cu f Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 9.134 de morti in Italia, cu 969 de morti in plus fata de joi, iar numarul total al persoanelor infecate pana acum a ajuns la 86.498. Serviciul de Protectie Civila a anuntat vineri seara ca bilantul epidemic este de 9.134 de morti in Italia, iar numarul total…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, amanarea referendumului pentru modificarea Constituției din cauza epidemiei de coronavirus, noteaza Agerpres care citeaza dpa. Referendumul pentru modificarea Constituției i-ar putea asigura lui Vladimir Putin președinția Rusiei și dupa anul…

- Rusia a raportat joi primul deces din cauza infectarii cu noul coronavirus, numarul îmbolnavirilor din aceasta țara fiind de 147, potrivit AFP. Victima este o pacienta în vârsta care a murit într-un spital din Moscova și care suferea de mai multe afecțiuni cronice, a…

- Coronavirusul afecteaza nu doar evenimentele terestre, ci și pe cele extraterestre. Roscosmos și Agenția Spațiala Europeana au decis sa amane lansarea unei misiuni comune de cercetare a planetei Marte pana in toamna anului 2022 din cauza virusului Covid-19.

- Rusia a anuntat vineri ca inchide frontierele sale celor care vin din Iran, cu scopul de a limita propagarea Covid-19, scrie AFP, potrivit news.ro.Serviciul federal de securitate "va inchide temporar frontiera rusa cetatenilor straini (...) care sosesc din Iran" pentru a munci, pentru a studi…

- Serviciul federal de securitate "va inchide temporar frontiera rusa cetatenilor straini (...) care sosesc din Iran" pentru a munci, pentru a studi sau calatori in Rusia, potrivit unui decret guvernamental. Aceasta inchidere va intra in vigoare de vineri, de la miezul noptii (ora 21.00 GMT), cu scopul…

- Rusia a anulat editia din acest an a Forumului Economic International de la Sankt Petersburg, ca masura de precautie fata de epidemia de coronavirus, a declarat joi prim-adjunctul primului ministru, Andrei Belusov, citat de agentia de presa rusa Interfax, relateaza Reuters.

- Rusia a ordonat dezinfectarea tuturor navelor din Iran, Italia si Coreea de Sud care sosesc în doua porturi ruse de la Marea Neagra, în contextul epidemiei de coronavirus, arata un document oficial obtinut de agentia de presa Reuters, citata de Mediafax. Serviciul federal rus pentru…