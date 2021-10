Stiri pe aceeasi tema

- Conducta de gaze Nord Stream 2 ar putea calma creșterea prețurilor gazelor la nivel european, a declarat vicepremierul rus. In prezent, conducta așteapta aprobarea autoritații de reglementare din Germania. Prețurile au crescut brusc ca raspuns la o redresare a cererii, in special din Asia, cu niveluri…

- O lansare rapida a conductei Nord Stream 2 ar putea ajuta la calmarea pretului gazelor in Europa, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in contextul in care Moscova asteapta obtinerea autorizatiilor necesare pentru a putea demara livrarile de gaze prin Nord Stream…

- Rusia a anuntat vineri finalizarea controversatului gazoduct Nord Stream 2, cu o lungime de 1.230 de kilometri, pe sub Marea Baltica, pana in Germania care, potrivit criticilor sai, va creste dependenta europeana fata de Moscova, relateaza AFP. Acest anunt, comunicat sobru de catre gigantul…

- Lansarea gazoductului Nord Stream 2 va insemna ca Europa va fi complet dependenta de conductele de gaze gestionate de Moscova, deoarece ruta ucraineana pentru livrarile de gaze spre Europa va disparea, a declarat joi directorul general al operatorului retelei de gazoducte din Ucraina (GTSO), Serhiy…

- Oficialii OMV si Gazprom au discutat situatia si perspectivele de cooperare intre cele doua companii energetice, in conditiile in care OMV este principalul partener al Gazprom in Austria, informeaza publicatia ruseasca Neftegaz.RU, arata Agerpres. Directorul general al OMV, Rainer Seele, s-a…

- Cu doar doua luni inainte de alegerile federale din Germania, Angela Merkel, cancelarul aflat la final de mandat și de cariera politica, ignorand protestele puternice din Europa de Est, a incheiat un acord de referința pentru gazoductul Nord Stream 2 care va trece pe sub Marea Baltica și care va consolida…

- Berlinul a pierdut un apelul la Curtea Europeana de Justitie pentru anularea unei decizii a unei isntante inferioare de limitare a accesului Gazprom la conducta OPAL, care leaga gazoductul Nord Stream al producatorului rus de gaze de Germania, transmite Reuters. Cea mai inalta instanta europeana…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat luni pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca țara sa va ramâne un teritoriu de tranzit al gazelor catre Europa dupa finalizarea gazoductului Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania ocolind Ucraina, potrivit AFP.„Pentru noi, Ucraina…