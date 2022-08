Rusia și Ucraina se acuză reciproc că bombardează centrala nucleară Zaporojie. Energoatom: Risc de pulverizare de substanţe radioactive Compania de stat ucraineana de energie nucleara Energoatom a avertizat, sambata, ca exista un risc de pulverizare de substante radioactive la centrala nucleara Zaporojie, informeaza AFP. Energoatom a precizat ca rusii au bombardat de mai multe ori zona in ultima zi si ca exista si riscul unui incendiu. “Infrastructura centralei a fost afectata si exista […] The post Rusia și Ucraina se acuza reciproc ca bombardeaza centrala nucleara Zaporojie. Energoatom: Risc de pulverizare de substante radioactive appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski avertizeaza ca situatia la Zaporojie ramane foarte riscanta si periculoasa și ca orice deconectare a centralei de la retea, orice actiune a Rusiei care ar putea declansa oprirea reactoarelor, va duce din nou centrala la un pas de dezastru, transmite digi24.ro.

- Cea mai mare centrala nucleara din Europa a fost bombardata ”in repetate randuri in ultima zi”, iar in prezent exista riscul de scurgeri de substante radioactive, a atras atenția sambata operatorul nuclear ucrainean Energoatom, citat de The Guardian. ”Ca urmare a bombardamentelor periodice, infrastructura…

- Sambata, 27 august, operatorul nuclear ucrainean Energoatom a avertizat ca exista un risc de ”pulverizare de substante radioactive” la centrala nucleara Zaporojie, ocupata de trupele ruse, transmit AFP si Reuters cu referire la Agerpres . Astfel, potrivit Energoatom, rușii ”au bombardat locul in mai…

- Operatorul nuclear ucrainean Energoatom a avertizat sambata ca exista un risc de „pulverizare de substante radioactive” la centrala nucleara Zaporojie, ocupata de trupele ruse, transmit AFP si Reuters.

- Europa s-a confruntat, joi, cu perspectiva unui dezastru radioactiv atunci cand centrala Zaporojie controlata de Rusia a fost deconectata de la rețeaua electrica ucraineana, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Astazi, pentru prima data in istorie, centrala nucleara de la Zaporojie s-a oprit.…

- Kievul si Moscova se acuza din nou reciproc, de atacuri asupra centralei nucleare din Zaporojie, ocupata de trupele ruse, dupa ce sambata au fost efectuate noi bombardamente de artilerie in direcția centralei. „Limitati-va prezenta pe strazile din Energodar! Am primit informatii despre noi provocari…

- Operatorul de stat ucrainean de energie nucleara Energoatom a acuzat forțele rusești ca au lovit centrala Zaporojie și ca au folosit complexul ca punct de pregatire pentru a lovi ținte din apropiere, scrie CNN. Vineri, au rasunat explozii la complexul nuclear Zaporojie, cel mai mare de acest tip…