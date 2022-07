Stiri pe aceeasi tema

Presedintele rus Vladimir Putin a promis Braziliei ca Rusia va continua sa livreze ingrasaminte, pe fondul preocuparilor legate de foamete in multe parti ale lumii, exacerbate de razboiul Moscovei impotriva Ucrainei, relateaza marti DPA, conform AGERPRES.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un proiect de lege privind nerespectarea de catre Rusia a hotararilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), a anunțat sambata Kremlinul, potrivit agenției Xinhua.

Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, a relatat duminica agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a oferit luni, in timpul unui apel telefonic cu președintele rus Vladimir Putin, sa gazduiasca discuții intre Rusia, Ucraina și ONU la Istanbul, potrivit CNN.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri indexarea pensiilor cu 10% incepand cu 1 iunie.

Presedintele rus Vladimir Putin incearca in mod deliberat sa declanseze o foamete in Orientul Mijlociu si Africa, potrivit fostului ambasador german in Rusia, relateaza duminica dpa, potrivit agerpres.

Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca numarul atacurilor cibernetice asupra Rusiei organizate de catre "structuri de stat" straine a crescut, iar Moscova va trebui sa isi consolideze securitatea cibernetica prin reducerea riscului de a utiliza software si hardware strain, relateaza

Kremlinul a afirmat joi ca Rusia s-a pregatit inca de la sfarsitul lui 2021 pentru criza alimentara care a afectat lumea odata cu declansarea razboiului din Ucraina, in februarie 2022, relateaza AFP, informeaza Agerpres.