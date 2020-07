Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii ruși au cerut luni codamnarea la șase ani de inchisoare a regizorului de film și teatru Kirill Serebrennikov, acuzat de deturnare de fonduri intr-un proces controversat care a atras critici puternice atat in Rusia cat și strainatate, relateaza The Moscow Times, citat de Hotnews.Regizorulrus…

- Fostul pușcaș marin american Paul Whelan a fost condamnat la 16 ani de detenție și munca silnica în Rusia pentru acuzații de spionaj în Rusia. Un tribunal rus l-a declarat vinovat luni pe fostul puscas marin american Paul Whelan de spionaj în favoarea SUA dupa un proces…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a fost spitalizat la Moscova fiind suspectat de COVID-19, a anunțat joi agenția Interfax.Omul lui Vladimir Putin la șefia Ceceniei ar fi ajuns intr-un spital din capitala Rusiei miercuri, la cateva zile dupa ce a dezvoltat simptome asemanatoare cu cele ale COVID.Potrivit…

- Cimitirele din mai multe regiuni ale Rusiei au fost inchise pentru vizitatori, iar din 9 aprilie cimitirele moscovite sunt deschise doar pentru locuitorii capitalei care iși ingroapa morții. Vizitele sunt interzise. Mai mult, cum Moscova este focarul epidemiei de COVID-19 din Rusia , companiile funerare…

- Curtea Suprema a Rusiei a decis ca este ilegal sa se discute in public „știri false” cu privire la pandemia Covid-19, in plus de a fi publicate. In fața neincrederii publicului cu privire la rata de infectare relativ scazuta din țara, Rusia a facut difuzarea de false informații privind Covid-19 pasibila…