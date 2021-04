Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal rus a condamnat-o joi la o pedeapsa cu suspendare pe o aliata a opozantului incarcerat Aleksei Navalnii, acuzata ca a violat domiciliul unui presupus agent al FSB, serviciul rus de securitate, relateaza AFP potrivit Agerpres. La sfarsitul lui decembrie, Liubov Sobol s-a deplasat la locuinta…

- Circa 500 de medici si-au pus deja semnatura pe o petitie care cere Kremlinului si Serviciului penitenciar rus ca opozantului Aleksei Navalnii sa i se acorde in mod urgent asistenta medicala necesara, dupa ce acesta a relatat despre deteriorarea starii sale de sanatate de cand a intrat in inchisoare,…

- Guvernele occidentale saluta decizia Statelor Unite si Uniunii Europene de a impune noi sanctiuni Moscovei, din cauza abuzurilor din justitie impotriva opozantului Aleksei Navalnii. Rusia considera ca deciziile sunt ilegale si promite un raspuns pe masura.

- Procurorii rusi au formulat, joi, acuzatii impotriva lui Liubov Sobol, o aliata a disidentului Aleksei Navalnii, in cadrul actiunilor indreptate impotriva opozitiei ruse, informeaza agentia Reuters potrivit Mediafax. Liubov Sobol este acuzata de tentativa de intrare cu forta intr-un apartament.…

- Un apropiat al lui Aleksei Navalnii, Leonid Volkov, indeamna marti la o noua manifestatie la nivel national - duminica, de Ziua Indragotitilor - in sustinearea opozantului rus, condamnat saptamana trecuta la trei ani si jumatate de inchisoare, din care mai are de ispasit doi ani si opt luni, relateaza…

- Politia rusa a retinut-o pe Iulia Navalniia, sotia opozantului incarcerat Aleksei Navalnii, in cursul unui protest neautorizat desfasurat duminica la Moscova, au anuntat aliatii opozantului pe retelele sociale, transmite Reuters. Foto: (c) ANATOLY MALTSEV / EPA …

- Autoritatile ruse au arestat vineri mai multi sustinatori ai opozantului Aleksei Navalnii, aflat in detentie, in timp ce altii ar urma sa compara in fata instantelor in cursul zilei, in ajunul unor manifestatii de amploare anuntate in intreaga tara, transmite AFP. Echipa lui Navalnii,…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut luni Rusiei sa-l ''elibereze imediat'' pe opozantul Aleksei Navalnii, arestat duminica la sosirea sa la Moscova, transmite AFP. Navalnii a fost arestat duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din…