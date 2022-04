Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ruși au reactionat vehement fata de interzicerea in Republica Moldova a unui simbol al invaziei Rusiei in Ucraina, dupa ce presedinta Maia Sandu a promulgat marti o lege in acest sens. Senatorul rus Aleksei Puskov, seful Comisiei provizorii a Consiliului Federatiei (camera superioara a parlamentului…

- Oficialitati ruse au reactionat vehement fata de interzicerea in Republica Moldova a unui simbol al invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza miercuri dpa, dupa ce presedinta Maia Sandu a promulgat in urma cu o zi o lege in acest sens. Senatorul rus Aleksei Puskov, seful Comisiei provizorii a Consiliului…

- „Nu putem permite ca atrocitatile de azi sa fie asociate cu eroii din cel de-al Doilea Razboi Mondial, care si-au dat viata pentru pace”, a spus Sandu, potrivit Agerpres.Fostul presedinte Igor Dodon le-a cerut cetatenilor moldoveni „sa mearga la Parada Victoriei cu panglica Sfantului Gheorghe”, desi…

- In primele zile de razboi, Ucraina a rugat insistent conducerea R. Moldovei sa vanda cele 6 MiG-29, pe care le deține și nu sunt folosite. Acesta afacere eșuata este subiectul unui articol in presa ucraineana . In primele zile ale invaziei ruse, conducerea ucraineana a facut apel la guvernul moldovean…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica, in fața Parlamentului israelian, ca Partidul Nazist, cunoscut sub numele de NSDAP, a fost lansat in Germania in urma cu 102 ani, pe 24 februarie – data la care Rusia a invadat anul acesta Ucraina, informeaza BBC. „Ei spun din nou aceste…

- Locuitorii din Chișinau, speriați de conflictul militar din Ucraina, au inceput sa-și faca provizii, astfel ca au ieșit la cumparaturi in numar mare, relateaza portalul Unimedia din Republica Moldova. Un magazin din rețeaua Metro a fost practic luat cu asalt astazi, 24 februarie, rafturile acestuia…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca guvernul de la Chisinau va cere Parlamentului declararea starii de urgența ca urmare a atacului militar al Rusiei asupra Ucrainei, informeaza Deschide.md. Maia Sandu a anuntat, intr-o declaratie de pres, ca a convocat o sedinta a Consiliului…

- Cresterea tensiunilor dintre Occident si Rusia cu privire la Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la fluxurile de gaze rusesti catre Europa, determinand Comisia Europeana si Statele Unite sa investigheze surse alternative. Intr-o analiza publicata joi, Bruegel a spus ca, daca Rusia intrerupe toate…