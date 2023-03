Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin discuta miercuri, la Moscova, cu omologul sau sirian Bashar al-Assad, in contextul in care Kremlinul isi intensifica eforturile de a reconcilia Turcia si Siria, in urma unei serii de cutremure devastatoare, relateaza AFP, potrivit news.ro.Kremlinul depune aceste eforturi…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege care pune capat tratatelor internaționale ale Consiliului Europei in legatura cu Rusia, relateaza Interfax. In acest fel Carta Consiliului Europei, precum și 20 de tratate internaționale ale acestei organizații, inceteaza sa se aplice Federației Ruse.…

- Președintele rus Vladimir Putin a vorbit in Consiliul de Administrație al Serviciului Federal de Securitate (FSB). In timpul discursului, el a solicitat consolidarea activitații de contraspionaj, instruit sa lupte impotriva grupurilor de „sabotaj ucrainene”. Potrivit acestuia, consolidarea amenințarii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut, prin invadarea Ucrainei, ''cea mai mare greseala strategica de politica externa a unui lider de dupa intrarea lui Hitler in Rusia'', a declarat marti, la Bucuresti, senatoarea americana democrata Jeanne Shaheen, in timp ce senatorul american democrat Dick…

- Președintele american Joe Biden a declarat marți dupa-amiaza, intr-un discurs la Castelul Regal din Varsovia (Polonia), dupa vizita efectuata la Kiev, la aproape un an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, ca Vladimir Putin a crezut ca statele occidentale nu vor interveni, insa s-a petrecut opusul,…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a fost primit duminica la Palatul prezidențial Al-Ittihadiya din Cairo, unde s-a intalnit cu președintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi. Cei doi oficiali au vorbit despre relațiile economice, dar și despre impactul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut marti Guvernului rus sa negocieze infiintarea unor centre de antrenament militare comune cu Belarusul, vecinul si unul dintre putinii aliati ai Moscovei in regiune in ofensiva militara rusa in Ucraina, relateaza AFP, informeaza agenția NEWS.RO. Fii la…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a criticat public pe viceprim-ministrul Denis Manturov pentru ca companiile de aviație nu au primit ordine de stat in timpul unei reuniuni a cabinetului de miniștri din 11 ianuarie. Putin a spus ca unele companii nu au primit inca ordine de stat pentru 2023 și nu…