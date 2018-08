Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul nipon de Externe, Taro Kono, va efectua o vizita la Moscova, pe 31 iulie, unde va participa la o intrevedere cu omologul sau rus Serghei Lavrov și miniștrii Apararii ai Rusiei și Japoniei, a anunțat vineri Minsterul japonez de Externe, in cadrul unei conferințe de pace, relateaza Tass,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat intr-o conversația telefonica pe care a avut-o cu Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, ca acțiunile SUA impotriva cetațeanului rus Maria Butina sunt inadmisibile, se afirma intr-o declarație facuta sambata de Ministerul rus de Externe.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua o vizita in Serbia la toamna, a anuntat vineri ministrul de externe sarb Ivica Dacic, care a adaugat ca Rusia este pregatita sa se implice in dialogul dintre Belgrad si Pristina in cazul in care formatul acestor discutii va fi extins, informeaza agentia…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca Rusia este impotriva propunerii Ucrainei și SUA, ca misiunea ONU sa preia controlul asupra Donbasului ocupat pentru organizarea alegerilor. Potrivit corespondentului UNIAN in Rusia, Lavrov a facut o declaratie in acest sens dupa discuțiile in „format…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov se va deplasa joi la Phenian, pentru a discuta despre programul nuclear al Coreei de Nord si despre cooperarea dintre cele doua tari, a anuntat miercuri Ministerul de Externe al Federatiei Ruse, informeaza AFP, preia Agerpres."Vizita oficiala a ministrului…

- Olanda nu a prezentat "niciun fapt" care sa permita acuzarea Rusiei si "face speculatii (...) in scopuri politice" asupra catastrofei zborului MH17, doborat in 2014 deasupra Ucrainei, a acuzat vineri seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, informeaza AFP. Lavrov a explicat ca a discutat la telefon cu…

- Rusia ramane hotarata sa respecte acordul international privind programul nuclear cu Iranul, denuntat marti de Statele Unite, a declarat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de agentia de presa Interfax, potrivit Reuters. In acelasi timp, ministrul adjunct de externe…