- In pofida promisiunii de a-si retrage trupele, Rusia mentine in continuare circa 80.000 de militari si un numar semnificativ de echipamente si tehnica militara in apropierea frontierei cu Ucraina, a declarat comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homceak, in cadrul unei reuniuni…

- Intr-un interviu pentru cititorii Libertatea, ministrul de externe al Ucrainei a spus: „Daca in ianuarie 2014 mi-ați fi spus ca Rusia va ataca Ucraina intr-o luna, aș fi ras. Dar s-a intamplat. De aceea trebuie sa fim vigilenți”. Vineri, ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a sosit la București…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi inceperea unor exercitii la scara larga in Crimeea si in Marea Neagra, la care participa peste 10.000 de militari si 40 de nave de razboi, precum si 20 de vase auxiliare, relateaza Reuters, citand Interfax, pe fondul tensiunilor cu Ucraina din cauza cresterii…

- Rusia a acuzat marti SUA si NATO de implicare in ''activitati provocatoare'' in apele si spatiul aerian ale Marii Negre, a declarat ministrul apararii rus Serghei Soigu, citat de Interfax, transmite Reuters. Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde…

- Aliații NATO și-au exprimat vineri „îngrijorarea” fața de manevrele maritime din jurul Crimeei, peninsula ucraineana anexata de Moscova și au cerut Rusiei sa garanteze „accesul liber” la porturile ucrainene din Marea Azov, potrivit Afp. "Facem apel la Rusia…

- Ministrii de externe ai G7 si seful diplomatiei europene au indemnat luni Rusia sa puna capat "provocarilor" sale si sa se angajeze in "dezescaladare" la frontierele Ucrainei unde si-a concentrat trupe, noteaza AFP. "Lansam un apel Rusiei sa puna capat provocarilor si sa treaca imediat…

- Deplasarea recenta a unor trupe si material militar in apropiere de frontiera cu Ucraina vizeaza sa asigre securitatea Rusiei si nu constituie o amenintare, da asigurari Kremlinul, relateaza Reuters. Seful Statului Major al armatei ucrainene, Ruslan Homceak, a acuzat in Parlamnetul ucrainean,…