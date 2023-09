Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Moscovei au inceput sa acopere unele dintre avioanele lor de atac cu anvelope de mașina, in ceea ce experții spun ca ar putea fi o incercare improvizata de a le proteja de atacurile dronelor ucrainene, care au avut un succes sporit in ultima vreme in ceea ce privește țintirea aeroporturilor…

- Atacul cu drone de marți noapte asupra bazei aeriene de la Pskov, in vestul Rusiei, și-a atins ținta. Imagini din satelit confirma ca o parte din avioanele militare staționate la Pskov au fost lovite și scoase din uz, scrie digi24.ro.

- Update 07.30 - Ucraina a lansat cel mai mare atac coordonat cu drone, de la inceputul razboiului.Dronele ucrainene au atacat Rusia in timpul nopții, distrugand avioane militare și perturband traficul aerian, au declarat oficialii ruși miercuri dimineața, la cateva ore dupa slujba de inmormantare a liderului…

- Moscova a promis, sambata, represalii, dupa ce dronele ucrainene au lovit vineri un petrolier rusesc in Marea Neagra, in apropiere de Crimeea, acesta fiind al doilea atac pe mare cu drone intr-o singura zi, potrivit AP. Moscova a condamnat ferm ceea ce considera a fi un „atac terorist” ucrainean asupra…

- Forțele Moscovei raman inegale. Dar, in timp ce se pregatesc pentru contraofensiva ucraineana, au imbunatațit disciplina, coordonarea și sprijinul aerian, prefigurand un razboi in schimbare.

- In Cehia, o fabrica produce arme gonflabile pentru a pacali armata rusa. Compania Inflatech produce imitații, de la tancuri la lansatoare de rachete, dintr-un material textil. Aceste momeli sunt extrem de utile pentru forțele expuse la bombardamente. Aceasta strategie militara de „camuflare” sau „inșelaciune”…