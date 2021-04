Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al apararii a spus vineri ca un avion de lupta MiG 31 a escortat o aeronava strategica de recunoaștere RC 135 a Statelor Unite deasupra Oceanului Pacific, de-a lungul țarmului din Kamceatka, a transmis agenția TASS, citata de Reuters. Potrivit ministerului apararii de la Moscova,…

- Statele Unite vor trimite 500 de militari suplimentari in Germania, a anuntat, marti, in cursul vizitei la Berlin, secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, conform site-ului Tagesschau.de. Cei 500 de militari americani suplimentari vor fi detasati in toamna in Germania, urmand sa fie…

- La invitația consilierului de stat și ministru chinez de Externe, Wang Yi, șeful diplomației Rusiei, Serghei Lavrov, incepe, marți, o vizita oficiala in China, intr-un moment in care relațiile ambelor țari cu noua administrație a SUA sunt la cel mai jos nivel. intr-un moment de deteriorare notabila…

- ​SUA ar planui o serie de contraatacuri secrete asupra unor sisteme web rusesti ca raspuns la operațiunea SolarWinds, potrivit unor informații publicate de cotidianul New York Times. De partea cealalta a baricadei, Kremlinul, care a negat mereu ca s-ar fi aflat în spatele uneia dintre cele mai…

- Moscova este pregatita sa rupa legaturile cu Uniunea Europeana in cazul instituirii de catre blocul comunitar a unor sanctiuni economice dureroase impotriva Rusiei, a declarat Serghei Lavrov, citat pe site-ul Ministerului de Externe.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Potrivit…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut luni Rusiei sa-l ''elibereze imediat'' pe opozantul Aleksei Navalnii, arestat duminica la sosirea sa la Moscova, transmite AFP. Navalnii a fost arestat duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din…

