- Intervalul de timp petrecut de navele din cadrul Flotei ruse din Marea Neagra în largul marii a crescut cu peste un sfert în ultima perioada din cauza intensificarii activitatii navelor NATO în regiune, susține comandantul Districtului militar Sud, Aleksandr Dvornikov, citat de agentia…

- Prezenta trupelor rusesti la granita cu Ucraina ramane semnificativa, conform evaluarilor SUA si ale NATO, a declarat joi secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg. ''Am remarcat o anumita reducere a numarului trupelor ruse, dar sunt in continuare zeci de mii. Si mai observam ca Rusia a mentinut…

- Rusia a acuzat marti SUA si NATO de implicare in ''activitati provocatoare'' in apele si spatiul aerian ale Marii Negre, a declarat ministrul apararii rus Serghei Soigu, citat de Interfax, transmite Reuters. Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde…

- Doua nave de razboi ale Rusiei au tranzitat sambata stramtoarea Bosfor catre Marea Neagra, iar alte 15 vase mai mici au finalizat transferul catre aceasta mare, Moscova consolidandu-ti prezenta navala in contextul relatiilor tensionate cu Occidentul si cu Ucraina, transmite Reuters. Cresterea…

- Doua nave de razboi ale Rusiei au tranzitat sambata stramtoarea Bosfor catre Marea Neagra, iar alte 15 vase mai mici au finalizat transferul catre aceasta mare, Moscova consolidandu-ti prezenta navala in contextul relatiilor tensionate cu Occidentul si cu Ucraina, transmite Reuters.

- Marina rusa a inceput miercuri manevre militare la Marea Neagra, inainte de sosirea in regiune a unor nave americane de razboi, potrivit agenției Reuters. citata de news.ro . Mai multe nave rusești, inclusiv unele de razboi, au fost mutate din Marea Caspica in Marea Neagra pentru a participa la exerciții,…

- Moscova a mobilizat toate cele sase submarine care fac parte din flota rusa a Marii Negre cu ocazia unuia dintre cele mai mari exercitii navale pe care NATO le desfasoara in aceste zile in largul coastelor romanesti si in zona portului Constanta, informeaza The Moscow Times.