Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii rusi l-au confirmat joi pe seful Fiscului, Mihail Misustin, in functia de premier, informeaza AFP si agentiile de presa ruse. Presedintele rus Vladimir Putin l-a desemnat miercuri ca sef al executivului pe directorul Fiscului, Mihail Misustin, relativ necunoscut marelui public. Numirea, care…

- Deputatii rusi l-au confirmat joi pe seful Fiscului, Mihail Misustin, in functia de premier, informeaza AFP si agentiile de presa ruse, potrivit Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin l-a desemnat miercuri ca sef al executivului pe directorul Fiscului, Mihail Misustin, relativ necunoscut marelui…

- Intr-o zi de freamat politic in Rusia, ca urmare a demisiei premierului rus Dmitri Medvedev si a cabinetului sau, Vladimir Putin a facut propunerea sa pentru un nou prim-ministru doar trei ore mai tarziu.

- UPDATE – Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus numirea in functia de premier al Rusiei pe seful Serviciului Federal Fiscal, Mihail Misustin, informeaza Serviciul de presa al Kremlinului. Duma de Stat va analiza candidatura lui Misustin pentru functia de sef al Guvernului in sedinta sa din 16…

- Intr-o zi de freamat politic in Rusia, ca urmare a demisiei premierului rus Dmitri Medvedev si a cabinetului sau, Vladimir Putin a facut propunerea sa pentru un nou prim-ministru doar trei ore mai tarziu.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a propus sefului Serviciului Fiscal Federal, Mihail Misustin, functia de prim-ministru, anunta ria.ru.Stirea se actualizeaza.CITESTE SI: Guvernul rus a DEMISIONAT. Anuntul facut de Dmitri Medvedev

- CHIȘINAU, 10 dec – Sputnik. Fostul primar al Moscovei Iuri Lujkov a murit marți in Germania, la varsta de 84 de ani. El a decedat in timpul unei operații pe cord. Iuri Lujkov s-a nascut pe 21 septembrie 1936 la Moscova. El a fost cel de al doilea primar al capitalei ruse, din 6 iunie 1992.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a invitat, sambata ,partidul aflat la putere in Rusia - in scadere de popularitate, cu un scor electoral sub asteptarile Kremlinului si reunit in congres- sa-si asume responsabilitatile si sa "raspunda problemelor oamenilor" pentru a redeveni masinaria castigatoare…