Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a dezmintit sambata dezvaluiri ale cotidianului The New York Times, potrivit carora serviciile americane de informatii sunt convinse ca Moscova a oferit prime unor combatanti apropiati talibanilor pentru a ucide militari occidentali in Afganistan, relateaza AFP.”Aceste acuzatii nefondate…

- Serviciile americane de informatii sunt convinse ca Rusia a oferit in mod discret prime unor combatanti apropiati talibanilor, cu scopul de a ucide militari americani sau din cadrul NATO, dezvaluie cotidianul The New York Times (NYT), relateaza AFP.Serviciile americane de informatii au ajuns…

- O echipa de jurnaliști straini a fost primita pentru prima data la sediul central al serviciului de spionaj de la Moscova pentru un interviu exclusiv. Șeful spionajului rusesc, Sergei Naryshkin, a vorbit cu ziariștii de la BBC despre acuzațiile liderilor europeni privind razboiul hibrid pe care Rusia…

- Emisarul american pentru Serbia si Kosovo, Richard Grenell, a declarat luni ca Belgradul si Pristina au acceptat o intalnire la Casa Alba pentru a incerca relansarea dialogului blocat de peste un an, noteaza AFP, citata de Agerpres. Reuniunea a fost anuntata pe Twitter de Richard Grenell,…

- Cehia a anuntat vineri expulzarea a doi diplomati rusi, dupa ce un angajat al ambasadei ruse de la Praga a raspandit zvonuri despre planuri de otravire a trei politicieni cehi, informeaza dpa si AFP. Anuntul a fost facut de premierul ceh Andrej Babis dupa ce neintelegeri interne in cadrul misiunii diplomatice…

- Lung e drumul de la vorbe pana la fapte cand vine vorba de președintele Romaniei și laudele sale. Pe 25 aprilie, Klaus Iohannis ne informa ca a purtat o convorbire telefonica cu liderul american in contextul pandemiei de coronavirus, moment in care, potrivit Cotroceniului, „Președintele Donald Trump…

- Statele Unite ale Amercii au acuzat vineri China și Rusia de o intensificare a cooperarii in ceea ce privește raspandirea de știri false despre pandemia de coronavirus, noteaza AFP.De asemenea, Statele Unite ale Americii spun ca Beijingul a adoptat din ce in ce mai multe tehnici folosite de Moscova…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a declarat din nou marti dispus sa intervina in razboiul petrolului in care se confrunta Rusia si Arabia Saudita, noteaza AFP preluat de agerpres. Liderul administratiei de la Washington a afirmat ca a discutat indelung despre prabusirea pretului la petrol cu…