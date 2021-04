Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 20 apr – Sputnik. Peste 20 de nave ale Flotei de la Marea Neagra a Rusiei au desfașurat exerciții comune cu echipajele de avioane de asalt, a anunțat marți serviciul de presa al Flotei. © Sputnik / Russian Defense Ministry Press ServiceDe ce Rusia iși concentreaza navele din mai…

- Marea Britanie va trimite și ea la nave de razboi in Marea Neagra, conform Mediafax . Navele de razboi britanice vor naviga in Marea Neagra in luna mai, pe fondul tensiunilor crescande dintre Ucraina si Rusia, a informat ziarul Sunday Times, citand surse navale de rang inalt. Desfasurarea are drept…

- Generalul de aviație Tod Wolters, comandantul EUCOM (Comandamentul european al SUA) a afirmat ca este nevoie de mai multe nave de lupta și de mai multe avioane de genrație 5 „stealth” pentru a descuraja și supraveghea „comportamentul agresiv” al Rusiei in apele Arcticii și Marii Negre. „Constat un efort…

- Potrivit departamentului de asistența informaționala al Flotei ruse a Marii Negre, la tragerile de artilerie asupra țintelor din aer și de pa apa au participat fregata ”Amiralul Makarov”, micile nave purtatoare de rachete ”Graivoron” și ”Vișnii Volocek”, nava purtatoare de rachete hovercraft ”Samum”,…

- Rusia suplimenteaza capacitatile militare in Europa de Est si incearca sa destabilizeze tari vecine, inclusiv Republica Moldova, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, in timp ce Germania...

- Imbracat lejer, in pantaloni scurti si intr-un tricou, arhitectul Lafranco Cirillo tocmai se pregateste sa-si termine ziua de munca si sa faca o plimbare pe malul plajei din Dubai. Au trecut, dupa spusele sale, aproape sase ani de cand si-a inchis firma de arhitectura din Rusia, dar se declara „mandru”…

- Exercitiile maritime comune ale SUA si Turciei in apele Marii Negre sunt in mod evident indreptate impotriva Rusiei, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata de agentia oficiala rusa TASS in pagina sa web, potrivit AGERPRES. 'Este evident pentru…

